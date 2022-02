Udinese-Verona | I precedenti: operazione sorpasso

Domenica pomeriggio, l'Udinese affronterà l'Hellas Verona. Le due squadre si sono già affrontate trentacinque volte. Regna l'equilibrio

Domenica pomeriggio, l' Udinese sarà chiamata ad una trasferta molto ostica. Il team friulano volerà al Bentegodi per affrontare l' Hellas Verona , reduce dal ko per 0-2 contro la Vecchia Signora. Si preannuncia un match duro, combattuto e teso dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Una vittoria permetterebbe ai bianconeri di andare a sole tre lunghezze di distanza proprio dal club gialloblù. Nel frattempo , vediamo i precedenti tra i due club. Friulani e veneti si sono già affrontati trentacinque volte.

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben trentacinque volte. Regna l'equilibrio più totale: 11 vittorie bianconere così come quelle dei gialloblù. I pareggi sono tredici. Negli ultimi anni, i due club hanno alternato le vittorie. Per esempio, nella scorsa stagione, c'è stato un successo a testa. Tuttavia, l'ultima volta che l'Udinese è uscita con i tre punti dal Bentegodi, risale al 13 maggio 2018: 0-1 con gol decisivo di Barak. Il ceco sarà uno dei numerosi ex di questa sfida. In totale, i friulani hanno realizzato 24 gol. I veneti 19. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata.

Il 27 ottobre è andato in scena il match tra Udinese e Verona, valido per il decimo turno di Serie A. Dopo soli tre minuti dal calcio d'inizio, Isaac Success è riuscito a segnare il suo primo gol in Serie A dopo una bellissima azione personale, terminata con un preciso tiro all'angolino basso. Imparabile per Montipò. Il team friulano ha continuato a spingere ed attaccare, ma senza trovare la rete del raddoppio. Nella ripresa, i ritmi si sono abbassati e l'Udinese è riuscita a contere gli attacchi degli avversari per buona parte del tempo. Tuttavia, a sette minuti dalla fine, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore al Verona. Dal dischetto, Barak non ha sbagliato. Risultato finale: 1-1. Nel frattempo, arrivano notizie incredibili. Cosa succede con Stryger Larsen? Ecco quello che sappiamo <<<