News Udinese – Ecco il report del quarto giorno di ritiro

I giocatori bianconeri sono stati travolti da una doppia seduta, andiamo a vedere come se la sono cavata e le facce nuove presenti

La squadra ieri si è riunita in quel di Udine per il quarto allenamento da quando è partito il ritiro e la terza doppia seduta della settimana, dopo che nella giornata di mercoledì era stata effettuata una sola seduta nel pomeriggio. Al mattino i bianconeri si sono recati nella palestra al coperto per eseguire diversi test fisici. I lavori effettuati in questa giornata erano incentrati principalmente sulla forza. Dopo la pausa pranzo, spesa all'interno delle strutture del centro sportivo, il team si è spostato sul campo da gioco, per diversi allenamenti palla al piede. All'inizio hanno completato esercitazioni di passing drill, più volgarmente chiamato torello. Poi il Mister ha avuto la possibilità di far prendere forma a nuovi schemi ed idee grazie al possesso palla. Infine la parte giocata dell'allenamento si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Per concludere la giornata ancora un po' di esercizio fisico. Scopri i prossimi appuntamenti e le facce nuove presenti oggi.