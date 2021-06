Notizie Udinese- Il rinnovo di Gotti e la querelle stadio

Riconfermato Gotti. Atteso ora un mercato che può modificare diversi equilibri fondamentali in casa bianconera

Gotti ancora in panchina - Finalmente la panchina friulana ha deciso: Gotti potrà continuare il lavoro iniziato il primo novembre del 2019. I cali di tensione arrivati durante la stagione appena conclusasi avevano spinto l’Udinese a provare a sondare altre piste. Ma alla fine la scelta di confermare il tecnico. I bianconeri sono ora attesi da un mercato che può modificare diversi equilibri fondamentali. In primis per quanto riguarda i gioielli De Paul e Musso che sono richiestissimi, mentre per Molina si farà uno sforzo e sarà tenuto per continuare il percorso di crescita. Tra i titolari in dubbio anche Bonifazi, per il quale i Pozzo ancora non hanno esercitato il diritto di riscatto. Quindi per la stagione 2021/2022 Gotti sarà sempre in panchina e proverà a limitare i difetti soprattutto caratteriali emersi nella sua squadra in queste stagioni.