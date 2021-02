Roma-Udinese, Fonseca: “Gara difficile, friulani forti in difesa”

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese

UDINE - L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa della sfida con l'Udinese. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio, alle 12:30, presso lo Stadio Olimpico della Capitale. Oltre all'allenatore dei friulani, Luca Gotti, anche il mister giallorosso ha detto la sua: "Domani giocherà Paul Lopez in porta. Il problema dei goal subito non riguarda solo i tre difensori, ma tutto il collettivo. Kumbulla ieri ha avuto dei problema e tra poco si consulterà con il medico. Se non ci sarà lui, al suo posto è già pronto Cristante. In attacco Dzeko sta bene e Majoral si sta allenando al meglio. Valuterò domani quale sarà la scelta definitiva. Anche Pedro è pronto e domani può scendere in campo. El Shaarawy invece no, è fermo da troppo tempo. Sono solo due settimane che è tornato a lavorare e non è pronto. Stiamo cercando di fargli ritrovare la condizione migliore. Si adatterà al nostro modulo".