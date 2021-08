News Udinese – Samir afferma: “Siamo ancora indietro rispetto…”

Ieri è andato in scena il primo test importante per l'Udinese. A fine partita Samir, ha detto la sua, scopriamo il suo pensiero

Ieri è andato in scena il primo test importante per l'Udinese, dove poter vedere le condizioni della squadra e anche i vari reparti in cui si sono mostrate più lacune. Il risultato del match è a dir poco scioccante, dato che la squadra guidata da Luca Gotti ha perso per ben 4-1 contro i francesi del Lens. Possono essere usate tutte le attenuanti del caso. Vero che il Lens si è dimostrato un team più pronto e più avanti di condizione, dato che il campionato in Francia inizia tra esattamente sette giorni, mentre in Italia mancano ancora più di tre settimane, ma alla fine il risultato resta a dir poco preoccupante. A fine partita il difensore centrale brasiliano Samir, ha detto la sua ai microfoni di Udinese TV, scopriamo il suo pensiero su questo incontro.

Le parole di Samir

Il giocatore è stato abbastanza realista in questa circostanza, confermando le difficoltà che la squadra sta avendo. Andiamo a leggere le sue opinioni:

"Siamo rammaricati per i troppi gol subiti. Dobbiamo iniziare a ragionare come un team, ma consapevoli che la nostra condizione è arretrata rispetto alle nostre avversarie. Dobbiamo essere intelligenti e capire quali cose sono andate bene in questi due match e quali invece vanno migliorate, il mister come sempre ci darà una grande mano. C'è ancora moltissimo da fare, la preparazione è non è ancora finita e la stagione è solo all'inizio. Sono molto soddisfatto per aver segnato. Piano piano raggiungeremo lo stato di forma ottimale. I prossimi quindici giorni saranno fondamentali in vista del campionato."

Dopo le parole del roccioso difensore, possiamo andare a vedere in quali posizioni ha intenzione di operare la dirigenza capitanata da Pierpaolo Marino.

Sul mercato

Il direttore dell'area tecnica avrà da fare e non poco in questo ultimo mese di mercato. Troppi i sette gol presi nelle prime due amichevoli contro società di massima serie, di conseguenza il primo obiettivo al momento è quello di migliorare in modo sensibile la retroguardia. Dopo ci sarà tempo per l'attaccante, scopri chi è in pole position per diventare la nuova prima punta bianconera <<<