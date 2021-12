Notizie Udinese – Sarri: ”Gara molto difficile. Ecco cosa penso di Gotti”

L'allenatore dei bianconcelesti, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Udinese

Successivamente, Sarri, si è soffermato sulle difficoltà della propria sqaudra. ''Io penso sempre di vincere le partite, ma le difficoltà sono evidenti. Abbiamo fatto pochi punti dopo Nazionali ed Europa League. Insomma, non si può non tenere conto che, quando abbiamo tanti impegni, abbiamo una media salvezza. Si tratta, nel calcio attuale, di una problematica pesante e non semplice. Stiamo cercando di lavorarci su. Però va detto che servono idee chiare e visione ampia. Il nostro non è un problema tattico, ma di gestione di energie mentali e non solo fisiche. C’è un problema di inconscio. La testa è sovraccarica e inevitabilmente si stacca la spina. Quando la squadra è passiva perde. A Napoli si capiva già dal riscaldamento che avremmo perso. Felipe Anderson? Purtroppo non ho il joystick per riattivarlo. Questo è un ragazzo con delle qualità tecniche e fisiche incredibili. E’ difficile anche da gestire: se lo tieni fuori rischi di affossarlo definitivamente, se lo metti dentro rischi di pagare un momento non brillante da parte sua. Il problema è che lui potenzialmente è un fuoriclasse''. In attesa di questo match, vediamo i precedenti tra le due squadre in Serie A. Biancocelesti in vantaggio <<<