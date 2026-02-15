Udinese-Sassuolo | La moviola del match: tutti i fischi più discussi

L'Udinese ed il Sassuolo si stanno dando battaglia sul campo da gioco del BluEnergy Stadium. Una sfida importante e che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre. Non perdiamo un secondo ed andiamo sui fischi arbitrali più controversi, con qualche decisione che ha lasciato l'amaro in bocca.
PRIMO TEMPO—
10’ - Vantaggio Udinese siglato da Oumar Solet, ma niente da segnalare.
16’ - Muharemovic ammonito, scelta corretta da parte del direttore di gara.
21’ - Un giallo per parte. Atta sanzionato in maniera corretta
