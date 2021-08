News Udinese – La scheda tecnica del nuovo difensore centrale

Il neo acquisto ha già giocato per una squadra di Pozzo. Andiamo a vedere di chi si sta parlando e la scheda tecnica del giocatore

Redazione

Manca solo l'ufficialità a confermare il nuovo arrivo in casa Udinese. Anche Di Marzio ha confermato tutta la trattativa ed anche la buona riuscita dell'affare. Stiamo parlando di un talento che arriverà in prestito dalla società campione di Spagna. Ha già giocato per una squadra di Pozzo, precisamente per il Granada. Andiamo a vedere di chi si sta parlando e la scheda tecnica del giocatore.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è Nehuen Perez. Il difensore centrale arriverà in prestito dall'Atletico Madrid. Questo affare farà molto comodo a tutte le parti. Mister Gotti troverà un po' più di profondità in difesa, dato che il reparto era ridotto all'osso, e qualche cambio in caso di infortuni. L'Atletico Madrid, da la chance al suo giovane di poter crescere e fare esperienza in un campionato molto valido difensivamente come quello italiano. Lo stesso giocatore, potrebbe trovare lo spazio che non ha avuto al Granada (solo 14 presenze nell'ultimo campionato.) e poter crescere a dismisura. Parliamo di un talento capace di difendere anche lontano dall'area di rigore, molto grintoso ma abile palla al piede. Sarà un valore aggiunto molto importante nella rosa friulana, permetterà una gestione diversa del pallone e delle posizioni. Scopri assieme a noi le cifre dell'affare.

Il costo

L'argentino arriverà con la formula del prestito secco. Di conseguenza l'avventura ad Udine quasi sicuramente durerà solo un anno. Il blitz del D.S. Marino è stato ieri sera ed è bastato a convincere sia il giocatore che la società. L'Udinese è molto attento alla parola data, siccome solo qualche giorno il direttore generale aveva promesso altri quattro acquisti ed in 48h si sono riusciti ad organizzare i primi due. Vanno fatti i complimenti alla società bianconera. Scopri assieme a noi quali potrebbero essere gli altri innesti per il team comandato da Giampaolo Pozzo. Novità in vista <<<