News Udinese – Se finalmente arrivassero? / Come cambia la classifica

La squadra bianconera continua a lavorare per poter tornare alla vittoria. Non sarà semplice, ma tutti vogliono lottare

Redazione

La società bianconera non riesce a ritrovare i tre punti, il risultato più bello che possa maturare su un campo da gioco manca da oramai troppo tempo. Più precisamente la terza giornata, con un sofferto uno a zero esterno contro lo Spezia di Thiago Motta. Ora ci si trova all'undicesima e la musica non è riuscita a rimanere sempre vigorosa, dato che nelle successive otto giornate sono arrivate quattro sconfitte e quattro pareggi. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile e tornare a macinare punti. La zona pericolosa si avvicina, non è ancora una situazione pericolosissima, ma prevenire è sicuramente meglio che curare.

Senza i tre punti

La testa adesso è unicamente allo scontro di domenica. Il match contro il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi. Si tratta di un partita che vedrà affrontarsi due squadre vicinissime in classifica. I neroverdi sono tredicesimi con quattordici punti, mentre la squadra guidata da Luca Gotti si trova al quattordicesimo posto con undici punti. La partita è fondamentale per un semplice motivo: in caso di sconfitta o pareggio si perderebbe in maniera molto pericolosa il treno dei sogni. Di conseguenza bisognerebbe abbandonare tutte le speranze di un campionato sopra le righe. Quella di domenica è quasi drasticamente "l'ultima chance".

Con i tre punti

Se la società, invece, riuscisse a tornare alla vittoria e sorprendere tutti, la squadra otterrebbe una vera spinta verso la parte sinistra della classifica. Una posizione che si vuole agguantare con tutte le forze e cercare in tutti i modi di poter ottenere un campionato fuori dalle righe, come non capita da diverso tempo nelle zone di Udine. Non finisce qua. Sono diverse le novità in programma. Nessuno è salvo ed al sicuro. Potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro, servono punti e vittorie. Se non arrivassero ci si aspettano delle grosse conseguenze. L'estrema soluzione <<<