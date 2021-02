Serie A, i convocati per Roma-Udinese

Ecco i giocatori convocati da Fonseca e Gotti

UDINE - Domani, a ora di pranzo, l'Udinese sarà ospite della Roma nel ventiduesimo turno del campionato di Serie A. La squadra bianconera, reduce da due vittorie consecutive contro Spezia ed Hellas Verona, affronterà allo stadio Olimpico la compagine capitolina. "La partita di domani potrà farci capire qualcosa in più su di noi - ha affermato mister Luca Gotti in conferenza stampa - Con la Roma sicuramente sarà una sfida difficile. Non a caso ha vinto contro tutte le avversarie della parte destra della classifica. E' una squadra formata da giocatori di grande qualità ed esperienza. Fonseca è riuscito a dare un'identità alla sua squadra. Da parte nostra dobbiamo dare seguito ai miglioramenti mostrati nelle ultime settimane. Bisogna cercare di proporre sul campo le nostre idee di gioco. L'anno scorso partimmo molto bene e fummo poi avvantaggiati dall'espulsione di Perotti, che ci aiutò a conquistare i tre punti. In questa stagione, nella gara di andata, eravamo in grande emergenza ma abbiamo affrontato la Roma a viso aperto, con coraggio e personalità. Purtroppo siamo stati puniti oltre i nostri demeriti".