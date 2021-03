Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo

Ecco le scelte di Gotti e De Zerbi.

UDINE - Archiviato l'amaro pareggio di tre giorni fa contro il Milan, l' Udinese è pronta a scendere nuovamente in campo, alla Dacia Arena, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Alle ore 18 il signor Lorenzo Maggioni, arbitro della sezione di Lecco, fischierà il calcio d'inizio della sfida col Sassuolo . I due tecnici, Luca Gotti e Roberto De Zerbi, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali .

GOTTI A UDINESE TV - "Il Sassuolo ha caratteristiche molto precise, gioca un calcio propositivo e cerca di avere il dominio della partita. Ha tanta qualità nel reparto offensivo, infatti segna parecchi gol. Mi aspetto una partita per certi aspetti diversa rispetto a quella d'andata, perché al Mapei Stadium avevamo Lasagna e Pussetto in campo, quindi attaccanti con caratteristiche differenti da quelli con cui giochiamo adesso. Voglio dalla mia squadra una prestazione di carattere, dobbiamo tramutare la rabbia degli ultimi giorni in foga agonistica. Ciò che è accaduto contro il Milan non possiamo cambiarlo, quindi guardiamo avanti con determinazione".