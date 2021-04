Serie A, Udinese-Cagliari: i convocati di Luca Gotti

L'Udinese si prepara a ricevere il Cagliari alla Dacia Arena.

UDINE - Questa sera, nel penultimo turno infrasettimanale della stagione, valido per la trentaduesima giornata di Serie A, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Cagliari, reduce dalla scoppiettante vittoria per 4-3 conseguita ai danni del Cagliari sabato scorso. Anche la squadra bianconera viene da un successo, avendo espugnato quattro giorni fa il campo del Crotone. Tuttavia Rodrigo De Paul, l'uomo che ha deciso la gara contro i calabresi con una doppietta, questa sera, causa squalifica, non sarà a disposizione. Mister Gotti deve quindi rinunciare al suo capitano e al giocatore di maggior qualità. Al posto dell'argentino, nel ruolo di mezzala destra, dovrebbe giocare Walace, con Arslan in mezzo al campo e Pereyra sul centro-sinistra. Di seguito, la lista dei convocati di Luca Gotti.