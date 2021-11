Notizie Udinese – Silvestri: ”Ecco la mia parata più bella. Sui tifosi dico…”

Il portiere dei bianconeri è intervenuto sul profilo Instagram dell'Udinese per rispondere a cinque domande

L'Udinese deve reagire in fretta. Contro il Sassuolo non sono ammessi passi falsi. Servono i tre punti. Una nota molto positiva di questo inizio di stagione è sicuramente Marco Silvestri. Il classe '91 ha già fatto dimenticare Juan Musso ed è diventato il beniamino dei tifosi. Il numero uno bianconero è intervenuto sul profilo Instagram della società friulana per rispondere a cinque domande fatte dai fan. Ecco cosa ha detto.

Idolo

Ecco chi è l'idolo di Silvestri. ''Il mio idolo è sempre stato Buffon. Ovviamente, da italiano cresciuto in Italia, Buffon è sempre stato il mio punto di riferimento. Mi piaceva molto anche Nelson Dida, perchè da piccolo tifavo i rossoneri e lo vedevo giocare tutte le partite. Ci fu un periodo in cui sembrava di un altro piantea.

Udinese

Il portiere ha parlato poi dell'Udinese soffermandosi sulla sua parata più bella e sui tifosi. ''La mia parata più bella? Ne ho fatte tante, ma vorrei soffermarmi su quelle fatte con l'Udinese. Ancora non sono molte perchè ho gioccato poche partite. Penso che quella che più mi ha emozionato sia stata quella in casa contro il Venezia su Okereke: è stata la mia prima parata sotto la curva. I tifosi ci sono mancati tantissimo. Rientrare in questo bellissimo stadio pieno di gente è stato molto emozionante e ti dà quella carica in più di cui hai bisogno durante la partita''.

Tempo libero

Nel tempo libero mi dedico alla mia famiglia. Ho due figli e soprattutto la più grande, che ha sei anni, è molto impegnativa. Tra equitazione e ginnastica è abbastanza dura starle dietro. Poi quando ho tempo mi piace giocare al computer. Sono un gamer. Fantacalcio? Probabilmente non vi piacerà questa risposta, ma non amo il fantacalcio. Non ci ho mai giocato, però so che tantissimi mi scrivono e mi dicono di non prendere gol oppure magari quando prendo gol si arrabbiano. In Italia, è diventato un gioco molto importante e lo rispetto, però non mi piace''.