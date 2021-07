Notizie Udinese – Silvestri e Udogie già si prendono in mano la squadra

I due nuovi acquisti stanno bene impressionando in queste prime settimane con la nuova squadra. Ma analizziamo meglio il loro inserimento

L'Udinese viene dalla sfida per 3-2 contro lo Sturm Graz. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Gotti hanno fornito una discreta prestazione contro un avversario molto più avanti nella preparazione. Soprattutto nel secondo tempo contro gli austriaci, la difesa bianconera non ha subito nemmeno un tiro verso lo specchio della porta fatta eccezione per il rigore dubbio realizzato dallo Sturm. Tra gli aspetti positivi della partita c'è stata sicuramente la reazione che la squadra ha avuto una volta che è passata sotto di due reti. Ma non finisco qui le liete note per mister Gotti. Infatti i due nuovi acquisti, Silvestri e Udogie, sembrano essersi già inseriti perfettamente in rosa. Capiamo meglio.