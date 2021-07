News Udinese – Simeone ammette: “De Paul è cresciuto tantissimo in Italia”

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha commentato l'acquisto di De Paul. Diversi i temi toccati da Simeone nell'intervista

Redazione

L'Udinese e De Paul ormai si sono separati dopo anni ricchi di soddisfazioni. L'argentino è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Spagna, all'Atletico Madrid. Atletico che è guidato da un altro argentino che ha lasciato il segno in Serie A: il cholo Simeone. L'allenatore del club spagnolo ha commentato l'arrivo del suo connazionale rilasciando parole di stima anche al suo vecchio club. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Vecchio estimatore

Simeone infatti ha ammesso di seguire De Paul sin dai suoi esordi in Argentina. "Sono un tifoso del Racing, l'ho visto quando ha esordito, giocando in un'altra posizione, quella di esterno sinistro che poi è quella che ha ricoperto quando è arrivato al Valencia" ha affermato ai microfoni di As. Infatti DePaul inizialmente ha iniziato a giocare come esterno sinistro, ruolo che ha ricoperto anche al Valencia. La prima esperienza spagnola, però, non gli ha portato grande fortuna tanto che era finito ai margini del club. La sua trasformazione completa, infatti, è avvenuta in Italia e all'Udinese e il Cholo lo riconosce.Ecco le sue parole.

De Paul

L'importanza di Udine

L'allenatore argentino ha continuato ad analizzare l'evoluzione di DePaul in Italia. "In Italia ha avuto una crescita enorme, nel calcio tattico è cresciuto molto e come interno ha potuto giocare di più il pallone". Il centrocampista argentino infatti si è imposto nel nostro campionato non appena è stato spostato centralmente, diventando il fulcro del gioco dell'Udinese. In questo nuovo ruolo ha attirato su di sé gli occhi dei migliori club d'Europa e non solo. Infatti anche il ctdell'ArgentinaScaloni si è accorto dell'importanza di Rodrigo in cabina di regia, tanto da renderlo un calciatore indispensabile per la Selecciòn neo campione di America. Ora però l'Udinese ha voltato pagina e cerca di preparare al meglio la nuova stagione. I nomi accostati ai bianconeri nelle ultime ore ma una trattativa sembra più calda di altre: ecco i dettagli <<<