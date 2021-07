News Udinese – Solo la Vecchia Signora potrà avere il 50% di tifosi sugli spalti

L'Udinese e gli altri club di Serie A si preparano al ritorno negli stadi. Nelle ultime ore però è spuntato un ostacolo da non sottovalutare

L'Udinese continua ad essere concentrata sul ritiro austriaco mentre la società è sempre vigile sul mercato in cerca di opportunità. Ma la dirigenza ha tanto lavoro da svolgere in queste settimane che precedono l'inizio del nuovo campionato. Infatti dopo la conferenza stampa del premier Draghi nei giorni scorsi, il Governo ha aperto al ritorno allo stadio. In particolare è stato stabilito che sarà possibile tornare negli impianti sportivi all'aperto fino ad un massimo del 50% della capienza. Ma questo limite massimo sta mettendo parecchia ansia ai club di A. La Lega Serie A infatti vede il bicchiere mezzo in queste modalità. Inoltre nelle ultime ore Tuttosport ha lanciato un'indiscrezione importante. Scopriamo insieme di che si tratta.

Molto meno del 50%

Come riporta il quotidiano sportivo, solo la Vecchia Signora potrà permettersi senza problemi di riempire il proprio impianto al 50% della capienza. Infatti l'AllianzStadium di Torino è uno dei pochi stadi in Italia ad avere la distanza di un metro lasciano un seggiolino vuoto. Nel decreto varato dal Governo, è sempre obbligatorio mantenere il distaccamento sociale tra un sedile e l'altro di almeno un metro. E molte società si trovano in grande difficoltà in questo perché quel 50 % si abbasserebbe radicalmente intorno ad un 30% della capienza massima per mantenere tale distanza. La FIGC e la Leganon sono per niente soddisfatti di questo aspetto e presto lo faranno presente al Governo. A dar voce alle lamentele dei club di Serie A ci ha pensato Marotta, scopriamo le sue parole.

Le parole di Marotta

Il dirigente nerazzurro si è trovato favorevole a tornare allo stadio tramite il GreenPass ma si è detto molto preoccupato per dover garantire anche il metro di distanza. Così facendo si provocherebbe un ulteriore danno economico per le società che troverebbero possibile riempire solo 1/3 dello stadio. Anche l'Udinese spera in un passo indietro del Governo nelle prossime ore.