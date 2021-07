News Udinese – Ufficiale il ritorno alla Dacia Arena: ecco tutti i dettagli

Ieri sera sono arrivate le parole del premier Draghi e del ministro Speranza. Col nuovo dl sarà possibile tornare allo stadio: ecco come

L'Udinese e i tifosi non vedono l'ora che ricominci la nuova stagione. La squadra sta sudando e lavorando sodo per assimilare le indicazioni di mister Gotti. I bianconeri vogliono arrivare al 100% alla prima partita di campionato. Una spinta in più con molta probabilità potrà darlo proprio il pubblico. Nella giornata di ieri infatti era intervenuta la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali per mandare un appello alla cabina di regia. Nella serata sono emersi ulteriori dettagli a seguito della conferenza stampa del premier Draghi e del ministro Speranza. Scopriamo meglio cosa c'è da sapere per il ritorno allo stadio.

Le modalità

Il Governo infatti ha varato un nuovodecretolegge. Dal 6 agosto sarò obbligatorio il Green Pass per accedere agli eventi sportivi. In zonabianca la capienza massima degli spettatori è al 50% per gli impianti all'aperto, mentre al 25% per gli impianti al chiuso. In zona gialla invece 25% per gli impianti all'esterno, tuttavia il numero di persone ad assistere è di massimo25oopersone (e 1000 per gli impianti al chiuso). Una boccata d'aria fresca per il calciato italiano e le sue casse. Ma Figc e Lega (che nel frattempo lavorano a un piano ripartenza) non sono pienamente soddisfatti di questa decisione e sperano in delle modifiche. Ecco cosa si aspettava il calcio italiano.

Aspettative disattese

Sicuramente il ritorno anche solo al 50% negli stadi è una notizia positiva per la Serie A. Ma i club sono ancora insoddisfatti. Infatti le società in questo modo non possono permettersi di aprire le varie campagne abbonamenti dato che non ci sono ancora abbastanza garanzie. La Lega infatti si sarebbe accontentata del 75% della capienza suggerito dalla sottosegretaria Vezzali. Come riporta Gazzetta dello Sport, il presidente DalPino potrebbe manifestare l'insoddisfazione della Lega direttamente al Governo e chiedendo un aiuto concreto. Nel frattempo le società resteranno in attesa di sviluppi e resteranno concentrate sulla preparazione alla nuova stagione.