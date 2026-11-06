Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento complicato dell'Udinese. Il giocatore bianconero ha invitato la squadra a reagire, sottolineando l'importanza del lavoro e dell'unità per uscire dalla zona bassa della classifica.

Kamara: “Siamo ultimi in classifica, dobbiamo alzare la testa”

La necessità di reagire: “Sappiamo tutti che è una situazione difficile, dobbiamo alzare la testa. Dobbiamo solo lavorare per uscire da questa situazione. Siamo ultimi in classifica, non abbiamo avuto pochi giorni per lavorare con il mister. Dobbiamo alzare la testa, ci sono ancora tante partite per reagire. Dobbiamo fare le cose giuste per uscire da questa zona”.

Il gruppo e il confronto con la scorsa stagione: “Abbiamo la stessa squadra dello scorso anno, ma è la prima volta che giochiamo tutti insieme. Non abbiamo mai vissuto un momento così, dobbiamo rimanere insieme e uscire da questa situazione”.