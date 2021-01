Spezia-Udinese, Italiano: “C’è gap con i friulani, ma lo scontro può valere la salvezza”

UDINE – Domani all’ora di pranzo, lo Spezia ospiterà l’Udinese nella prima sfida valevole per il girone di ritorno della Serie A. Alla vigilia della gara il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano, si è presentato in conferenza...

UDINE - Domani all'ora di pranzo, lo Spezia ospiterà l'Udinese nella prima sfida valevole per il girone di ritorno della Serie A. Alla vigilia della gara il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano, si è presentato in conferenza stampa per parlare del match:

SULL'UDINESE

"L'Udinese ha a disposizione diversi giocatori importanti in grado di aiutarla ad uscire dalla zona retrocessione. Sono un gruppo organizzato, per questo dovremo evitare di consentire loro di mettere in mostra le proprie qualità. Vogliamo continuare a giocare una calcio aggressivo, soprattutto in casa nostra. Senza permettere agli avversari di ragionare. Il nostro atteggiamento è questo e vogliamo proseguire. Speriamo di mettere in difficoltà l'Udinese che sarà la prima avversaria in questo girone di ritorno".

SULLO SPEZIA

"Nella mia rosa ho pochi titolari inamovibili. Tutti si sono dimostrati utili alla causa nel corso della stagione. Ci hanno dato una mano e sono felicissimo del contributo che hanno dato. Fanno tutti parte del progetto. Dobbiamo continuare con questa energia se vogliamo fare un buon girone di ritorno. Raggiungere la salvezza sarebbe il massimo, un sogno per questo gruppo".

SUL GRUPPO

"Ci sono alcuni dei miei calciatori che hanno bisogno di aumentare il proprio minutaggio. Ci sono alcuni elementi che vengono da alcuni infortuni e stiamo cercando di gestirli. Anche attraverso la Coppa Italia abbiamo cercato di far ritrovare loro la condizione migliore. Verde e Saponara hanno fatto vedere belle cose, anche se sono due giocatori che vanno gestiti diversamente l'uno dall'altro. Qualcuno già domani potrà rientrare. Anche Galabinov, che è stato fuori parecchio, sta lavorando bene. Per via della sua corporatura non riesce ad essere subito pronto non appena rientra. Continuando così potrà tornare quello di inizio campionato".

SULLA SALVEZZA

"I 18 punti che abbiamo ottenuto li abbiamo meritati. Siamo in piena lotta per il nostro obiettivo e siamo convinti che giocando con determinazione ce la faremo. Possiamo essere capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Tuttavia sarà vietato riproporre un primo tempo come nella sfida di coppa contro il Napoli. Una partita così può capitare. Sono tutto sommato contento della reazione avuta. I miei hanno dato il massimo onorando qualsiasi competizione. Tra noi e l'Udinese c'è del gap, ma il nostro scopo è quello di colmarlo. Speriamo di riuscire nell'impresa".