Verso Spezia-Udinese, le probabili formazioni

Domani Spezia e Udinese si affronteranno nel ventesimo turno di campionato, il primo del girone di ritorno.

UDINE - Domani inizierà anche per l'Udinese il girone di ritorno in campionato. Alle ore 12.30 la compagine friulana farà visita allo Spezia in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La sfida verrà arbitrata dal signor Di Martino. Un appuntamento assolutamente da non fallire. Sul piano dei risultati, l'ultimo mese e mezzo dell'Udinese è stato un incubo. Appena cinque punti raccolti nelle scorse nove partite. Negli ultimi due incontri, con Atalanta e Inter, le prestazioni ci sono state e sono arrivati anche due pareggi preziosi, ma è giunto il momento di tornare alla vittoria. La posta piena manca dal 12 dicembre, quando i bianconeri si imposero per 3-2 sul campo del Torino. Ritrovare il successo domani significherebbe fare un passo molto importante in ottica salvezza, staccando di tre lunghezze proprio lo Spezia. I liguri, infatti, attualmente hanno diciotto punti in classifica come l'Udinese.