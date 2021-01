Le probabili formazioni di Spezia-Udinese: Deulofeu titolare

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida, ecco le possibili scelte di Luca Gotti e Vincenzo Italiano per i 22 che scenderanno in campo

Pertanto, questa sarà una partita fondamentale per la stagione dell'Udinese, non solo per la classifica. Infatti, oggi farà il suo esordio con la maglia bianconera il nuovo acquisto del club di Pozzo, preso nei giorni scorsi. Si tratta del centravanti spagnolo Fernando Llorente, acquistato dal Napoli. L'ex Juve e Tottenham ha preso il posto di Kevin Lasagna, trasferitosi al Verona, e sarà il nuovo punto di riferimento offensivo per la squadra. Al suo fianco, poi, potrebbe figurare oggi un altro spagnolo, su cui la società vuole puntare molto: Gerard Deulofeu. Il catalano, infatti, potrebbe partire dal primo minuto e dare una mano alla squadra in questa lotta per non retrocedere. A pochi minuti dal fischio d'inizio, dunque, i due allenatori Luca Gotti e Vincenzo Italiano stanno ultimando le scelte per i 22 che scenderanno in campo per questo incontro importantissimo.