Udinese, Gotti: “Scontro diretto? La squadra ne è consapevole”

News Udinese - Si avvicina la gara tra Udinese e Spezia e mister Luca Gotti ha parlato con i giornalisti, in vista della partita contro la squadra di Vincenzo Italiano . Ecco che cosa ha detto il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa.

"E' uno scontro diretto, più diretto di così non si può perché abbiamo gli stessi punti in classifica. L'approccio dei giocatori? In settimana ho avuto l'impressione che la squadra fosse consapevole di questo".