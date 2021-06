News Udinese – L’ex Igor Tudor sulla Juventus: “Mai più il secondo”

L'ex Udinese Igor Tudor ha parlato della sua ultima esperienza alla Juventus come vice nello staff di Andrea Pirlo

DICHIARAZIONI DI TUDOR - "Ci siamo qualificati in Uefa Champions League , abbiamo vinto una Coppa Italia e ci hanno esonerato dall'incarico. Non lo trovo corretto nei nostri confronti. Ho deciso che non sarò mai più l'assistente di nessuno nelle prossime esperienze. Mi ha chiamato Pirlo per aiutarlo nell'esperienza con i bianconeri. C'era una lista compilata dalla società con cinque nomi e Paratici ha lasciato a Pirlo la decisione. Andrea è molto amico di Baronio, ha preso anche lui e un'analista, siamo stati tutti sullo stesso livello ma non l'ho considerato giusto. Sono un allenatore, ho accettato l'incarico solo perché erano i Campioni d'Italia a chiedermelo. Non m'importa della buonuscita, aspetto nuove opportunità. Sassuolo è una bella piazza ma è un circolo chiuso, Verona mi piacerebbe perché Ivan Juric ha svolto un ottimo lavoro con l'Hellas.

TUDOR EX UDINESE - Igor Tudor ha preceduto Luca Gotti sulla panchina friulana. Un'esperienza terminata nel novembre del 2019 in seguito alle due pesanti sconfitte con i giallorossi e l'Atalanta. 11 gol subiti in due partite. Quint'ultima difesa del campionato e squadra in ritiro. Tudor aveva salvato l'Udinese nella stagione 2018-2019 ma nella stagione successiva il suo score iniziale fu pessimo: sei sconfitte e un pareggio nelle ultime dieci partite. Un crollo netto che portò al cambio repentino in panchina. Luca Gotti passò dall'essere vice all'attuale allenatore in carico dei friulani. Destino che a breve toccherà anche a Gotti, in attesa di scoprire il nuovo allenatore dell'Udinese. Rolando Maran è il principale candidato a ricoprire l'incarico per la prossima stagione. Un profilo d'esperienza in serie A per far ripartire un nuovo progetto Udinese che da anni non porta più entusiasmo ai tifosi.