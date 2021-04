Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: Okaka-Forestieri ed è caccia al decimo posto

Le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari

Ancora pochi minuti e il direttore di gara, Massimo Guida, darà il fischio d'inizio a Udinese-Cagliari. Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà una gara delicata, dove in palio ci sono tre preziosissimi punti che alla fine della stagione potrebbero valere la salvezza. certamente più per il Cagliari. Dato che gli uomini di mister Leonardo Semplici si ritrovano a dover inseguire. Decisamente più rilassata, ma non troppo, la condizione dei bianconeri guidata da Luca Gotti. In questo momento la classifica vede gli isolani al 18° posto con un bottino totale di 25 punti incassati. I friulani, invece, sono in 12^ posizione con un totale di 36 punti portati a casa. Anche se al termine della stagione non manca ormai molto, l'Udinese deve stare attento a non farsi risucchiare dal vortice della zona retrocessione.