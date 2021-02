Udinese, concorrenza dalla Sere A per un calciatore danese

L'Udinese ha messo gli occhi su un calciatore in forza al Lecce, ma non c'è soltanto la società friulana sul giocatore

UDINE - Non è ancora tempo di mercato, ma iniziano già a circolare voci e indiscrezioni, in vista della prossima sessione estiva. Alcune di queste riguardano anche l'Udinese. Secondo quanto riporta il portale seriebnews.com, gli uomini di mercato della società friulana avrebbero messo gli occhi su Morten Hjulmand. Centrocampista attualmente in forza al Lecce, in Serie B. Dove in un solo mese è già riuscito a mettersi in luce. Non c'è però soltanto i club bianconero sul calciatore, sempre secondo il portale sul calciatore ci sarebbe anche la Sampdoria di Massimo Ferrero. I blucerchiati quindi tornano a scandagliare il mercato scandinavo, non una novità per la società di Corte Lambruschini che è sempre molto vigile sui giovani talenti che sforna quella parte d'Europa. Sono diversi i giocatori arrivati da lì nell'ultimo periodo a Bogliasco. L'ultimo è Mikkel Damsgaard che sta facendo tanto bene in Serie A.