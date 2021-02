Udinese, De Paul e il Liverpool: non un semplice interessamento

Il capitano dell'Udinese continua ad essere corteggiatissimo, ecco le ultime notizie sul Liverpool e Rodrigo De Paul

Redazione

UDINE - Rodrigo De Paul è ormai uno dei più chiacchierati in vista della prossima sessione di calciomercato, che aprirà i suoi battenti in estate. Il capitano dell'Udinese, infatti, può vantare tante estimatrici, club importantissimi e le voci su di lui si susseguono ormai da tempo. Piace all'Inter e questa non è una novità, perché quello dei nerazzurri è davvero 'un lento corteggiamento', seguono l'argentino ormai da tempo e nonostante i tanti tentativi, tutti a vuoto, non hanno mai mollato la presa. Si pensava a lui anche a gennaio, il sostituto perfetto di Christian Eriksen. Il danese però sembra finalmente aver trovato la sua dimensione con Antonio Conte in panchina e ora è tutto in discussione.

De Paul e le altre squadre

Rodrigo De Paul come detto è finito nel mirino di anche di altre società. C'è l'ipotesi Juventus per l'estate, ma non solo perché c'è il Leeds e il PSG. In Inghilterra però c'è anche il Liverpool e secondo quello che riporta Sportmediaset i Reds avrebbero intenzione di puntare forte sull'ex Valencia per la prossima stagione. La pedina su cui ricostruire la squadra di Klopp, che non sta vivendo un buon momento tra infortuni, tanti, e prestazioni deludenti. Inoltre il tecnico tedesco stravede letteralmente per il fantasista, ma la concorrenza è tanta.

Servirà però l'offerta giusta, almeno 40 milioni di euro per convincere l'Udinese. Anche se lo stesso giocatore ha già espresso la sua volontà di andare via in estate, di andare a giocare la Champions League e un'offerta del Liverpool sotto questo punto di vista potrebbe essere davvero irrinunciabile. La società friulana dal canto suo non si opporrà alla partenza del calciatore a patto di venire accontentata in sede di trattativa. Intanto c'è da preparare la prossima partita di campionato contro la Fiorentina, Gotti vuole un altro risultato positivo, senza regale il primo tempo come accaduto con Roma e Parma.