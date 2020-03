Udinese, De Paul: “Sogno la Champions. Inter? A Udine sto bene, a giugno si vedrà”

Il numero 10 dell’Udinese Rodrigo De Paul, ha parlato del suo futuro prossimo. Dopo essere stato vicino all’Inter in passato, l’argentino ha ribadito il suo obbiettivo, ovvero quello di giocare la Champions League. Il club di Zhang lo segue da tempo, ma nelle scorse sessioni di mercato ha preferito non forzare la mano e puntare su altri obbiettivi. De Paul comunque resta un obbiettivo per la squadra nerazzurra. Il centrocampista di Sarandi ha parlato ai microfoni di TyC Sports, queste le sue parole:

“Quando è terminata la Coppa America, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e continuare a crescere a livello calcistico. Per diversi motivi però non si sono risolte alcune situazioni che erano molto vicine alla conclusione. Ad Udine però sto bene, mi sento a casa e sto lavorando sia per il club sia per la Nazionale Argentina. Anche a dicembre e gennaio c’è stato qualcosa, ma ho preferito restare qui e completare questo ciclo. Poi a giugno si vedrà”.