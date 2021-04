Udinese, Forestieri: “Frenato dai problemi fisici ma mai abbattuto”

Fernando Forestieri vuole diventare ancora più importante per l'Udinese: il calciatore ha messo da parte i problemi fisici ed è tornato al top

L' Udinese si prepara a scendere in campo per la trentesima giornata di campionato . Luca Gotti dovrebbe scegliere di affidarsi al 3-5-1-1 con il solito Musso tra i pali. Nel pacchetto arretrato sono previsti: Becao a destra con Bonifazi nel mezzo e Samir a sinistra. I due laterali del centrocampo bianconero dovrebbero rispondere ai nomi di Molina e Larsen . Al centro De Paul , Walace e Pereyra . Dietro l'unica punta Llorente , il preferito resta Forestieri . Il rifinitore italo argentino, a ridosso della sfida con il Torino dell'ex tecnico, proprio dei friulani, Davide Nicola , ha espresso il suo punto di vista ai microfoni de Il Gazzettino. Il calciatore spera di poter dare una grossa mano al club. Proprio come ha fatto ogni volta che ne ha avuto la possibilità durante la stagione.

"L'Udinese si è ripresa un atleta stimolato al top, per me si è trattato di un’altra sfida. Conta quello che fa, credo che si siano fatti un’altra opinione del sottoscritto, pur avendo giocato poco. Sono stato frenato da problemi fisici, dapprima il Covid, poi due malanni muscolari, ma non mi sono mai abbattuto, quando riprendevo a lavorare davo tutto per tornare il più presto possibile alla massima forma. Mancano ancora nove gare, potrei convincere definitivamente tutti, potrei dare un contributo importante per consentire all’Udinese di finire nel modo migliore il torneo. Poi credo che rimarrò: sono vincolato sino al 2022 e, se avrò la possibilità di iniziare nel modo migliore la stagione, con tanto di ritiro, con una preparazione adeguata, forse la gente vedrebbe il miglior Forestieri".