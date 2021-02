Udinese, il punto sul prossimo avversario: la Fiorentina

Si avvicina la prossima gara di campionato per l'Udinese, che affronterà la Fiorentina. Ecco il punto sui prossimi avversari

UDINE - Si avvicina la prossima giornata di campionato che metterà Udinese e Fiorentina una contro l'altra. La partita si giocherà domenica prossima alle 15:00, allo stadio Friuli. I viola sono reduci dalla vittoria per 3-0 sullo Spezia. Prestazione importante quella della squadra di Cesare Prandelli, che arriva al match con Luca Gotti e i suoi nel miglior modo possibile, dato che arrivano notizie, positive, sul recupero di Franck Ribery in vista dei bianconeri. Lo ha detto il general manager della società gigliata, Barone , al canale Twitter della squadra di Rocco Commisso. Ecco che cosa ha detto: "Ribery e Kokorin sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo, li ho visti bene".

Kokorin è alla ricerca della migliore condizione fisica. Mentre l'ex Bayern Monaco era alle prese con noie muscolari agli adduttori delle ultime settimane e oggi è tornato a lavorare con i suoi compagni di squadra, in vista dell'Udinese. Buone notizie per Cesare Prandelli e il suo staff, il numero sette dovrebbe esserci per la prossima partita di campionato. Ribery quindi dovrebbe tornare per domenica e il suo utilizzo non è da mettere in dubbio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.