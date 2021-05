Udinese-Juventus, i precedenti: l’anno scorso trionfo friulano

L’Udinese affronterà la Juventus quest’oggi alle 18, in una gara tutta da vivere valida per la quintultima giornata del campionato di serie A

L’Udinese affronterà la Juventus quest’oggi alle 18, in una gara tutta da vivere valida per la quintultima giornata del campionato di serie A. Un derby bianconero. I friulani sfidano gli attuali campioni d’Italia. Quali sono i precedenti in casa Udinese? Quasi tutti favorevoli ai più quotati rivali, che hanno raccolto ben 27 successi a fronte dei soli 6 dei friulani con 13 pareggi a completare il quadro. Negli ultimi anni si ricordano varie debacle come lo 0-4 del gennaio 2016 e il 2-6 dell’ottobre 2017. L’ultimo successo piemontese, comunque, è lo 0-2 dell’ottobre 2018. L’anno scorso, invece, sorriso friulano. Vittoria 2-1 per la squadra di Gottiin rimonta: a de Ligt risposero Nestorovski e Fofana al 92’ per la rete decisiva. Si era nel post-lockdown, e dunque nello scorcio di stagione giocato in piena estate, con la Juve che si era già assicurata lo scudetto, partita con pochi significati ma comunque una grande soddisfazione per l’Udinese che oggi tenterà il bis. L’ultimo pareggio, invece, risale al 2016-17: 1-1 il finale, a Zapata rispose Bonucci.