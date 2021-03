Udinese-Lazio, i precedenti: ultimo successo bianconero nel 2013

L’Udinese affronterà quest’oggi la Lazio alla “Dacia Arena” di Udine, in una sfida valida per la giornata numero nove del girone di ritorno di serie A

L’Udinese affronterà quest’oggi la Lazio alla “Dacia Arena” di Udine, in una sfida valida per la giornata numero nove del girone di ritorno di serie A. In attesa del match, diamo uno sguardo ai precedenti. Le gare giocate in terra friulana vedono gli ospiti per ora in leggero vantaggio, con 16 vittorie a 13, mentre 12 pareggi completano il quadro. L’Udinese non riesce ad imporsi dal maggio 2013, quando vinse 1-0 con rete di Di Natale. Una costante la rete di Totò ai biancocelesti, per ben nove match consecutivi al vecchio “Friuli”. Risale dunque all’epoca di Di Natale e Guidolinl’ultimo successo, in quell’occasione il quarto consecutivo. Spesso questa sfida ha visto le squadre vincere una serie di match per poi ribaltare la situazione. E così se i biancocelesti erano soliti portarsi via i tre punti da Udine a cavallo dei primi anni 2000, nel decennio successivo la musica cambiò a favore dei bianconeri, salvo avere un controsorpasso negli ultimissimi anni. Con la Lazio che appunto, viene da cinque vittorie e due pareggi negli ultimi sette precedenti. Lo 0-0 dello scorso luglio ha interrotto una serie di ben tre successi di fila laziali, di cui due consecutivi per 1-2. Al settembre 2018 risale l’ultima sconfitta, appunto, per 1-2 con le prime reti in maglia Lazio di Acerbi e Correa.