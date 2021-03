Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Pereyra dietro Llorente

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio. Il tecnico bianconero ha confermato il tandem d'attacco: ecco le scelte

UDINE - Alle 15:00 di oggi l'Udinese sfiderà la Lazio nella ventottesima giornata di campionato. Gli uomini di mister Luca Gotti vogliono continuare con il loro trend positivo. L'obiettivo dei bianconeri di inizio stagione era la salvezza, ora che le cose stanno andando bene è terminare nella parte alta della classifica. Per farlo, tuttavia, bisognerà continuare con questo ruolino di marcia fino alla fine. Davanti a sé, però, i friulani affronteranno una squadra volenterosa e bisognosa di risalire la classifica. A differenza dell'Udinese, la Lazio è leggermente in ritardo rispetto a quelle che sono le sue ambizioni. Se i capitolini guidati da Simone Inzaghi vorranno davvero recuperare terreno per posizionarsi tra le prime quattro in classifica, avrà bisogno di trovare continuità. Ad un ora scarsa che divide le due compagini dallo scontro, i tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali: