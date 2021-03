Udinese, le parole di Massimo Giacomini e Fabio Brini

Parlano due ex bianconeri.

Redazione

UDINE - Sette punti nelle ultime tre partite per l'Udinese di Luca Gotti, che sta trovando continuità di risultati, avvicinandosi sensibilmente all'obiettivo salvezza. Ai microfoni di Telefriuli ne ha parlato Massimo Giacomini, ex calciatore e tecnico della compagine bianconera: "La squadra ha trovato una sua chiara identità, figlia del lavoro svolto l'anno scorso e negli anni precedenti. Adesso il gruppo ha più disciplina tattica: ognuno gioca nel suo ruolo e sa perfettamente cosa deve fare. Tutti i calciatori riescono a giocare come vuole l'allenatore. Un esempio possiamo riscontrarlo nelle statistiche dell'ultima partita: 64% possesso palla del Sassuolo, ma 10 tiri in porta da parte dell'Udinese. Siamo stati molto più pericolosi del Sassuolo, che ha tenuto un possesso palla sterile. Mi sono piaciuti tutti, da De Paul a Pereyra, passando per Molina e Walace".

SU FERNANDO LLORENTE - "E' tornato in forma e sta dando un bel contributo. E' un elemento importantissimo per questa squadra. Contro il Sassuolo mi è sembrato di rivedere il giocatore che avevamo già apprezzato anni fa. Ha ancora il fiuto del gol e lo ha ampiamente dimostrato. E anche solamente il suo nome fa preoccupare i difensori avversari. Ora deve accumulare ulteriore minutaggio, per rafforzare ulteriormente la confidenza col campo".

E dell'Udinese ha parlato, tramite i microfoni di TMW, anche l'ex portiere bianconero Fabio Brini: "Fino a diverse settimane fa l'Udinese cercava di proporre gioco, interpretava la partita in maniera più offensiva, era bella a vedersi ma i risultati non arrivavano. Poi c'è stato un cambio tattico. Adesso la squadra lavora maggiormente nella propria metà campo, per poi sfruttare gli spazi a disposizione in ripartenza. Non è un atteggiamento negativo, anzi può essere una qualità in più. Llorente? Va servito con palloni alti. E' abile a far gol, ma anche a fare le sponde per i compagni. Questo è il suo gioco e vanno quindi valorizzate queste sue caratteristiche".