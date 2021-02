Udinese, l’ex Felipe: “Friulani favoriti, ma occhio al Parma”

Ha parlato Felipe, doppio ex di Udinese e Parma, squadra che si affronteranno nel prossimo turno di campionato. Ecco cosa ha detto

Redazione

UDINE - Manca poco a Parma-Udinese, partita che si giocherà domenica prossima alle 12:30. Gara delicata sopratutto per i gialloblù, vista la posizione in classifica e le voci su un possibile esonero di Roberto D'Aversa. Della gara ha parlato anche Felipe, ex difensore dell'Udinese, con un passato anche nel club ducale. Ecco che cosa ha detto il difensore in esclusiva a ParmaLive.com:

"Udine per me è speciale, sono cresciuto lì e ho avuto la possibilità oltre che di giocare a calcio, anche di diventare uomo. Parma? Ci sono stato un anno e mezzo, ho raggiunto l'Europa, poi però è cambiato tutto e quello che è successo mi ha fatto cambiare modo di vedere il calcio".

Sul momento che sta vivendo la squadra gialloblù:

"E' vero, il Parma è in crisi, ma credo nella salvezza perché in rosa ci sono calciatori forti, poi c'è sempre Lucarelli, che è in grado di dare tanto fuori dal campo. Ora è il momento di guardarsi in faccia, bisogna are di più".

Su Luca Gotti:

"Gotti l'ho conosciuto come secondo di Donadoni, è molto preparato e intelligente. Ha capito che cosa è l'Udinese. E' stato riconfermato è questa non è una cosa facile, soprattutto dopo un inizio complicato. Diverse cose hanno condizionato il suo inizio, poi sono arrivati i risultati. Il mister mi ha fatto un'impressione positiva, mi sono trovato bene era facile entrare in confidenza con lui".

Sulla gara di domenica:

"Se pensiamo alla partita tra udinese e Spezia ti dico che i bianconeri sono favoriti, ma bisogna fare attenzione al Parma. Vista anche la situazione che stanno attraversando. Sarà un sfida delicata e mi aspetto la squadra di Gotti più attendista, i gialloblù però potrebbero colpire con i loro calciatori di qualità, penso a Kurtic e Kucka, loro possono mettere in difficoltà i friulani".