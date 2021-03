Udinese, Marino allontana Musso dalla Roma e Gotti dalla Lazio

Torna a parlare Pierpaolo Marino, il direttore tecnico dell'Udinese e allontana le ultime voci di mercato sui bianconeri

Redazione

UDINE - Tante le voci sull'Udinese nell'ultimo periodo. Tante voci di mercato sui bianconeri, che vedono al centro delle indiscrezioni Juan Musso. L'estremo difensore della squadra bianconera infatti è finito nel mirino dell'Inter lo avevamo riportato. Ma non solo, oltre ai nerazzurri, abbiamo anche scritto della Roma e del fatto che l'argentino piaccia molto alla dirigenza giallorossa per la prossima stagione. Proprio del giocatore e della compagine capitolina ha parlato il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di ReteOro, all'interno del programma 'Il tribunale delle romane'. Ecco che cosa ha detto:

"Musso nel mirino della Roma? Posso dirvi che ad oggi non c'è nulla di concreto. Non ci hanno mai cercato, non ci hanno chiesto il calciatore".

Dopo Musso e la Roma, Gotti nel mirino dell'altra romana

Parole che metteranno fine all voci sui giallorossi e Musso? Difficile da credere, molto probabilmente la storia andrà avanti anche nella prossima sessione di mercato estivo. Non c'è però soltanto l'argentino tra le cronache che riguardano la squadra friulana. Negli ultimi giorni era uscita l'indiscrezione, riportata dal Corriere dello Sport, dell'interesse della Lazio per Luca Gotti. Ipotesi che prenderebbe quota nel caso in cui i biancocelesti e Simone Inzaghi interrompessero il loro rapporto. Ecco che cosa ha detto PierpaoloMarino:

"Gotti è arrivato da noi, per fare il secondo di Igor Tudor. Sapevo fosse una persona seria e competente. Noi come società abbiamo avuto il coraggio di puntare su di lui. All'inizio non era convinto, anzi era perplesso, al contrario nostro, che eravamo sicuri delle sue capacità. La Lazio interessata a Luca Gotti? Noi con il nostro tecnico parliamo tutti i giorni, abbiamo un ottimo rapporto. C'è ancora una stagione da concludere e degli obiettivi da raggiungere. In ogni caso quando gli allenatori cominciano a finire nel mirino delle big è difficile poi riuscire a trattenerli".