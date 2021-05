Udinese, Musso protagonista della stagione: il suo messaggio per il club

Juan Musso ha disputato un'altra bella stagione con la maglia dell'Udinese. Ora va decifrato il suo futuro al club

Un'altra stagione si è ormai conclusa e ora per molti club è giunto il momento di conoscere il proprio destino. Anche l' Udinese si è messo al lavoro per capire cosa succederà in futuro: il primo nodo da sciogliere è quello legato a Luca Gotti . Il tecnico dei bianconeri, dopo anni di instabilità sulla panchina, è riuscito a dare al club la giusta serenità. Aiutandolo a conquistare, ancora una volta, la salvezza . Tuttavia, c'è un po' di rammarico perché con i giocatori a disposizione si poteva fare di più. Gli elementi cardine dei friulani hanno fatto bene, ma forse potevano fare anche meglio. Tra i protagonisti positivi della stagione dell'Udinese, c'è certamente l'estremo difensore argentino Juan Musso . Fortemente accostato, in chiave mercato , anche ai nerazzurri che si sono recentemente confermati campioni d'Italia. Samir Handanovic potrebbe aver fatto il suo tempo e il club meneghino, come fece allora proprio con lo sloveno, potrebbe pescare tra le fila friulane per difendere i propri pali .

Il portiere nel giro della Seleccion, una volta terminata la stagione, ha usato i propri account social per manifestare la propria contentezza. Se l'Udinese è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo è merito anche del proprio portiere. Nonostante i bianconeri si siano posizionati al 14° posto in classifica, i goal subito fanno di loro una squadra da prima classe. I friulani, infatti, 58 reti proprio come la Roma, ultima squadra che si è riuscita ad aggiudicare un posto in Europa. Quel che ne sarà del suo futuro è tutto da scoprire, intanto ecco come Musso ha voluto salutare i propri tifosi prima di iniziare un nuovo campionato: "È finita la mia terza stagione in Serie A e abbiamo lottato con questa grande squadra fino all'ultimo giorno per lasciare l'Udinese più in alto possibile, tenendo conto di tutte le difficoltà e degli episodi che non sono girati a nostro favore. Orgoglioso di questo gruppo che non ha mai negoziato lo sforzo".