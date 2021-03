Udinese, Musso si racconta: dagli idoli alla parata più bella

Juan Musso è uno degli elementi più determinanti in casa Udinese. Il portiere argentino si è recentemente raccontato

"Buffon, Casillas e Costanzo, l'ex portiere del River Plate, sono i portieri che mi hanno ispirato. Gigi per me è un mito da sempre, credo che nella storia non ci sia stato un altro come lui. Ora però, credo che lo scettro di migliore se lo contendano Neure, Oblak e Ter Stegen. Se uno volesse creare un portiere su misura, dovrebbe unire molto probabilmente le qualità di questi tre. Il portiere del Bayern è fantastico e ha grande coraggio quando si tratta di uscire dai pali. Quello dell'Atletico, invece, è un mostro sotto porta e il tedesco del Barcellona, possiede dei piedi degni di un centrocampista. Per quanto riguarda la mia parata più bella, direi quella su Lautaro contro i nerazzurri. Fu una grossa soddisfazione per me. Quasi al pari di aver segnato una rete. Sono riuscito a leggere in anticipo la giocata che sarebbe andata fare, ed ho avuto ragione".