Udinese, Nuytinck e Bonifazi commentano la gara con il Milan

I due calciatori dell'udinese hanno commentato il pareggio beffa di San Siro contro il Milan. Ecco le loro parole

"Sarà davvero molto difficile trovare sonno dopo una partita che finisce in questo modo nonostante tutto quello che abbiamo fatto per vincere. fa davvero male, ma questo è il calcio, anche se ripeto che fa male e non riuscirò a dormire. Prendere un goal così all'ultimo non va bene, non deve succedere. Purtroppo però sono cose che possono capitare anche se non dovrebbero. Ci dispiace tantissimo aver preso la rete del pareggio in questo modo, questo per Jens (Stryger Larsen N.d.r.) è un momento davvero difficile e complicato, ma ho già detto che nel calcio può succedere. Non è piacevole ma ora deve mettersi l'errore alle spalle perché è un giocatore molto importante per noi e sabato abbiamo un'altra sfida".

"Il nostro gioco si basa principalmente su una buona fase difensiva ma devo dire che anche gli altri reparti ci danno una grossa mano in questo. Noi però ovviamente siamo i primi responsabili sia nel bene, che ne male. La mia posizione in difesa? In passato ho fatto bene sia sul centrodestra, che sul centrosinistra. Con questo modulo invece mi trovo a mio agio al centro anche se questo non vuol dire che non posso ritrovare le posizioni in cui ho già giocato. Il goal del Milan? La nostra crescita passa anche attraverso cose come questa, attraverso episodi simili perché ti formano, ti temprano il carattere. Non possiamo gettare la croce su Stryger Larsen, colpevolizzare un ragazzo che da sempre tutto in campo perché come ha sbagliato lui sarebbe potuto succedere anche a me. Anche questo fa parte del processo di crescita".