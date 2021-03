Udinese, Pioli senza Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer

Non ci saranno i tre giocatori del Milan contro l'Udinese ecco come potrebbero giocare i rossoneri contro Gotti e i suoi

UDINE - Vince contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli. Un sorriso a metà quello del tecnico rossonero, perché sì la sua squadra è tornata a vincere dopo due sconfitte e due pareggi, ma all'olimpico perde diversi giocatori. Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu hanno chiesto il cambio per problemi fisici, tra i tre sicuramente non ci sarà il numero undici rossonero. L'attaccante svedese salterà la sfida con l'Udinese. Un problema in più per il club meneghino che doveva già fare a meno di Mario Mandzukic, fermo ai box per noie muscolari. Oltre al croato l'altro lungo degente è Ismael Bennacer e anche lui non sarà della gara.