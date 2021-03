Udinese, Pussetto al lavoro per tornare in piena forma

Ignacio Pussetto vuole riprendersi l'Udinese. Dopo l'infortunio, il calciatore argentino è al lavoro per recuperare la condizione

UDINE - L'esterno d'attacco dell'Udinese, Ignacio Pussetto, da quando è iniziato il 2021 ha giocato una sola partita. La prima, contro la Juventus, del 3 gennaio scorso persa 4-1. Dopo la sfida ai campioni d'Italia in carica, l'argentino ha dovuto dire addio alla stagioneper colpa di un grave infortunio fisico. Il venticinquenne, infatti, ha rimediato una rottura del legamento crociato del ginocchio e non tornerà a disposizione di mister Luca Gotti prima di luglio prossimo. Nonostante il suo connazionale Rodrigo De Paul, insieme agli spagnoli Gerard Deulofeu e Fernando Llorente, stia trascinando l'Udinese tra le prime dieci della classifica, l'assenza di Ignacio Pussetto si è fatta e si farà sentire. Un giocatore con le sue qualità tecniche ed atletiche, avrebbe fatto molto comodo al tecnico e ai suoi compagni di squadra.

Già al lavoro

Nelle prime undici giornate di campionato, Pussetto aveva giocato praticamente sempre ed era riuscito a trovare anche due goal e due assist. Un bottino decisamente migliore di quello di alcuni suoi colleghi in club più blasonati dell'Udinese. Tra l'altro, in sfide di un certo calibro come contro Parma, Lazio e Torino. Ora però nei pensieri del classe 1996 nato a Cañada Rosquín, in Argentina, c'è solo una gran voglia di recuperare. Così da essere un prezioso elemento anche durante l'annata 2021/22. Al termine del campionato non manca moltissimo e i friulani sembrerebbe già aver centrato il proprio obiettivo di inizio stagione. Con la salvezza a portata di mano, l'argentino può rasserenarsi e concentrarsi sul pieno recupero.

Il post social

A giudicare dai suoi profili social, Ignacio Pussetto sembrerebbe essere già sulla giusta strada. Nel mostrare una foto di sé al lavoro in palestra, l'esterno dell'Udinese ha scritto: "Sto lavorando ogni giorno per tornare in campo più forte e al meglio. Sono già passati due mesi dall'operazione, sono giorni difficili ma la mia intenzione è di dare sempre tutto, il recupero dall'infortunio è sulla strada giusta. Buona domenica a tutti".