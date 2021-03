Udinese, quanto costano le commissioni agli agenti? Un dato lo rivela

Da qualche anno a questa parte le commissioni destinate agli agenti sono aumentate: ecco quanto spende l'Udinese per i procuratori

Il mondo del calcio è cambiato tanto negli anni. Una delle figure che più di tutte ha contribuito ha modificare alcune regole non scritte del mondo del pallone, è senz'altro quella degli agenti. Diverse volte si è sentito parlare di calciatori, aizzati dai loro procuratori, che sono andati a bussare alle porte dei propri presidenti per chiedere un aumento salariale. Oppure, tutte quelle volte che non si è arrivati a trattare un determinato tesserato in fase di mercato, poiché la commissione che l'agente avrebbe a richiesto, sarebbe stata troppo alta. Insomma, se i club non fossero costretti a sborsare cifre, alle volte esorbitanti, nei confronti di alcuni addetti ai lavori, forse il calcio sarebbe diverso. Così come le partite che poi vengono fuori sul campo.