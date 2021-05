Udinese-Sampdoria, i precedenti: l’anno scorso trionfo doriano

L’Udinese affronta alle 15 la Sampdoria alla “Dacia Arena” in una gara valida per la giornata numero trentasette del campionato di serie A

L’ Udinese affronta alle 15 la Sampdoria alla “Dacia Arena” in una gara valida per la giornata numero trentasette del campionato di serie A, la penultima. Quali sono i precedenti tra friulani e blucerchiati in quel di Udine? In generale favorevoli ai padroni di casa che fin qui hanno raccolto 17 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte . L’anno scorso, si era già nelle gare post-lockdown giocate in estate, vittoria blucerchiata per 1-3 con reti di Quagliarella , Gabbiadini e Bonazzoli . E dire che gli uomini di Gotti erano andati in vantaggio con Lasagna . L’ultimo successo casalingo, è invece datato agosto 2018, quasi tre anni fa. La vittoria andò all’Udinese per 1-0 con rete decisiva di De Paul . Anche l’anno precedente c’era stata una fragorosa vittoria per i friulani, addirittura per 4-0 sebbene condita da ben tre rigori. Il pareggio più recente risale al 2016-17, 1-1 con Thereau per i padroni di casa e il rigore dell’ex Muriel a rispondere.

All’andata la gara terminò 2-1 per i blucerchiati in quel di “Marassi”, in quella che fu definita la gara della svolta per i friulani. Infatti le cose non andavano bene dopo questa sconfitta, tanto che si vociferava di un possibile esonero di Gotti. Poi la svolta: i due pareggi con Atalanta e Inter fecero da apripista ad ulteriori due vittorie. Anche questa fu una sconfitta in rimonta: Torregrossa e Candrevarisposero a De Paul. Udinese-Samp è anche la gara degli ex. Ce ne sono ben tre sulla sponda friulana: Candreva, Jankto e Quagliarella. I due italiani un po’ datati (per una sola stagione nel 2007-08 l’esterno romano, dal 2007 al 2009 il bomber napoletano), mentre il ceco è più recente essendo esploso proprio grazie all’Udinese che lo portò in Italia nel 2014, restandoci fino al 2018 prima di passare proprio alla Samp. L’unico ex attualmente in maglia friulana è Stefano Okaka, transitato per Genova dal 2014 al 2015.