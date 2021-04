Udinese, senti Llorente: “Venire qui è stata la scelta giusta”

Le dichiarazioni del centravanti classe 1985.

LE SUE PAROLE - "Sono davvero molto contento della scelta fatta, è stata quella giusta. Mi avevano parlato molto bene della città di Udine e della squadra, infatti quando sono stato contattato dal club non ci ho pensato su due volte ad accettare e firmare il contratto. Prima di venire qui non mi sentivo molto bene, perché giocavo poco e quando non scendi in campo per tanto tempo perdi inevitabilmente il ritmo partita. Se a trentasei anni gioco ancora, è per via di quella splendida sensazione che provo dopo ogni gol realizzato. Non aver segnato per un intero anno è stato brutto".