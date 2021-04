Udinese-Torino, i precedenti: tre successi granata nelle ultime sette

Questa sera si giocherà l’anticipo della giornata numero trenta di serie A tra Udinese e Torino in quel della “Dacia Arena” di Udine teatro della sfida

"Questa sera si giocherà l’anticipo della giornata numero trenta di serie A tra Udinese e Torino in quel della “Dacia Arena” di Udine teatro della sfida. Quali sono i precedenti tra queste due squadre in terra friulana? I padroni di casa sono in netto vantaggio, avendo raccolto 16 vittorie, 14 pareggi e solo 6 sconfitte. L’anno scorso arrivò un successo di misura, 1-0 con rete di Okaka. Ma non mancano i risultati a favore dei granata negli ultimi precedenti. Infatti il Torino ha vinto ben tre match su sette tra quelli più recenti. Spicca il 2-3 del 2017-18, mentre finì addirittura 1-5 nel 2015/16. Il pareggio manca da due anni, esattamente dalla stagione 2018/19 quando Meitè rispose a De Paul 1-1. Due match utili, con la speranza di arrivare al terzo per i friulani. All’andata, nella sfida disputata a metà dicembre, trionfo friulano per 2-3 in quel del “Grande Torino”, con un finale rovente di gara. Al doppio vantaggio di Pussetto e De Paul, rispondevano in un minuto nel cuore della ripresa Belotti e Bonazzoli. Passavano 2’ e Nestorovski riportava davanti i suoi. La speranza di Gotti è quella di riuscire a fare il bis.