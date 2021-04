Udinese-Torino, assenze pesanti per Nicola: ecco i convocati granata

Tutto pronto per la sfida di campionato tra l'Udinese e il Torino: per l'occasione i granata avranno alcune assenze

Questa sera alle 20:45 l'Udinese sfiderà in casa il Torino. Il match sarà valevole per la trentesima giornata di campionat0. Dopo il pareggio maturato contro il derby, gli uomini del tecnico Davide Nicola si preparano a continuare la loro rincorsa verso la salvezza, tuttavia, nella sfida di oggi dovranno fare a meno di alcuni importanti calciatori. Stando all'elenco dei convocati diramato dal tecnico dei granata, saranno tre i giocatori out: Sirigu, Lyanco e Singo.

ortieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

Nelle scorse ore l'ex bianconero ed ora sulla panchina del Toro, ha partecipato alla consueta conferenza stampa di rito alla vigilia del match. Ecco che cosa ha detto il prossimo avversario dei friulani:

Sull'Udinese

“Conosco Udine, sono ambiziosi e organizzati. Sarà una squadra competitiva che ha giocato bene contro tutti, che sa difendersi e giocatori importanti. Sarà una gara tosta e difficile, dovremo essere all’altezza”.

Il post derby

“Il derby è passato, c’è stata la dimostrazione che se facciamo certe prestazioni possiamo essere competitivi. Il miglioramento continuo è il nostro obiettivo: ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sul miglioramento. Se non c’è costanza, non c’è miglioramento. Dobbiamo fare un percorso per ottenere ciò che vogliamo”.

Nkoulou verso il recupero

“Per ogni atleta è diverso: il virus è lo stesso, ma la guarigione varia di persona in persona. Nkoulou ha voglia di recuperare terreno, è consapevole che ha già acquisito qualcosa e altre non ancora. Con il tempo verrà valutato, sono convinto che mentalmente è pronto. Vedremo domani, non ho ancora deciso”.

Sanabria e Belotti

“Ognuno ha le sue qualità, ci sono tanti giocatori importanti. Li cito tutti perché ho considerazione di tutti: Sanabria sa interpretare bene lo spazio, può migliorare ancora e deve avere voglia di farlo”.