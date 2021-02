Udinese, un altro brutto infortunio in questa stagione

Non sembra sia finita la maledizione degli infortuni per l'Udinese. Un altro calciatore bianconero deve fermarsi per molto tempo

Redazione

News Udinese - Una stagione maledetta sotto il punto di vista degli infortuni. L'Udinese e Luca Gotti hanno fatto i conti, fin qui, con diverse defezioni. Come i lunghi stop di Jajalo e Pussetto, entrambi alle prese con problemi ai legamenti crociati. In questa settimana è tornato Stefano Okaka, un rientro che può far sorridere l'allenatore della società friulana. Oggi però è arrivata la brutta notizia. Martin Palumbo, che aveva esordito in Serie A lo scorso 2 agosto contro il Sassuolo, da mesi si allenava con la prima squadra, si è rotto i legamenti della caviglia.

Un problema che si aggiunge a una situazione delicata in quella zona di campo, dove il giovane gioca. Dopo le cessioni di Mandragora al Torino e Coulibaly alla Salernitana, Palumbo era una delle alternative tra i registi in rosa attualmente. Oltre a lui e Makengo. Una maledizione che sembra colpire soprattutto chi gioca in quel ruolo: oltre allo stesso Mandragora e Jajalo, anche Walace ha accusato problemi fisici nel corso di questa stagione. Oltre a questi vanno aggiunti anche Fernando Forestieri, ancora fermo ai box e non c'è ancora una data certa per quanto riguarda il suo ritorno in campo. Stefano Okaka invece potrebbe essere convocato per il prossimo impegno di campionato.

Intanto l'Udinese continua la preparazione alla sfida con l'Hellas Verona. L'allenamento è stato all'insegna della tattica per i bianconeri in vista del match contro i gialloblù, in programma domenica alla Dacia Arena. La squadra, dopo le fasi di attivazione, si è concentrata su una seduta caratterizzata da esercitazioni tattiche. Mentre domani pomeriggio il gruppo svolgerà l'allenamento di rifinitura. Della partita ha parlato anche Ivan Juric, che ha commentato anche l'arrivo di Kevin Lasagna, proprio dalla squadra friulana, nell'ultima sessione di mercato invernale. Anche Jayden Braaf ha sostenuto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra.