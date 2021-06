Udinese, un ex portiere fa il punto: “Musso? Si è consacrato”

Juan Musso è a tutti gli effetti uno dei migliori portieri della Serie A. L'Udinese lo coccola ma sa che sarà difficile trattenerlo

Qualche ora fa i microfoni di TMW hanno parlato con l'ex portiere dell'Udinese Luigi Turci. L'estremo difensore nel corso della propria carriera ha avuto il compito di difendere la porta friulana dal 1996 al 2002. Periodo nel quale, solo considerando le partite di campionato, ha giocato la bellezza di 169 gare. Questo fa di lui uno dei portieri più longevi nella storia dei friulani. Il grande ex è tornato a dire la sua sui bianconeri, soffermandosi in maniera particolare sull'operato di Juan Musso. Portiere argentino di belle speranze che potrebbe essere pronto per il salto di qualità: "Ormai è un portiere che si è consacrato. Ha dato tanto alla causa dell'Udinese. Tuttavia, faccio fatica ad immaginarlo lontano da Udinese, ci sono tante piazze coperte in Italia. Si parla di lui in nerazzurro ma non credo che Handanovic sia disposto a lasciarli il posto già adesso. Lo sloveno è uno dei miei preferiti e penso che sia ancora tra i più forti che ci sono in circolazione. I meneghini potrebbero fare quest'investimento sa sarebbe un rischio se poi non dovesse giocare. Magari un altro club sarebbe una scelta migliore per l'argentino".