Notizie Udinese – Ufficiale la nuova amichevole: ecco l’avversario

L'Udinese ha appena ufficializzato la seconda amichevole della stagione. I friulani prima del Lens affronteranno un altro test importante

L'Udinese continua a sudare agli ordini di mister Gotti. La squadra sta aumentando i carichi di lavoro per farsi trovare pronta per la prima giornata contro i bianconeri di Allegri. Ma per essere al 100% bisogna seguire alla perfezione anche le indicazioni tattiche tracciate dal mister. Oggi pomeriggio ci sarà la prima amichevole stagionale dei friulani. Sarà un test più che altro utile alla squadra per far sciogliere un po' le gambe dopo una settimana intensa di lavoro. Il 19 infatti l'Udinese continuerà il suo ritiro in Slovenia, dove si entrerà nel vivo della preparazione. Proprio per questo motivo la società ha organizzato due amichevoli: una col Lens il 31 luglio e l'altra, ufficializzata da poco, il 24 luglio. Ma scopriamo bene chi sarà l'altra avversaria dei friulani.

La sfida che andrà in scena il 24 luglio sarà un altro test probante per Gotti e i suoi. Gli avversari, saranno, i turchi del Fenerbache (anch'essi in ritiro in Slovenia). Con questa seconda amichevole l'Udineseaumenterà la difficoltà della partita, così da capire a che punto si trova la squadra. Poi una settimana dopo, la rosa volerà in Francia per affrontare il Lens in modo da finire in crescendo il mese di Luglio. Mese che sarà fondamentale per gettare le basi per la prossima stagione. La società è al corrente di questo e sta cercando di chiudere alcune trattatine importanti. Ecco quali.