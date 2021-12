Notizie Udinese – Le ultime dal Bruseschi / Le date del ritiro

La società bianconera ha cercato in tutti i modi di rasserenare l'ambiente dopo l'addio del tecnico. Ora però si pensa al ritiro

Redazione

La società bianconera ha preso, ieri sera, una decisione drastica. Il mister Luca Gotti è stato esonerato dopo due stagioni e mezzo alla guida della squadra friulana. Non si parla di un fulmine a ciel sereno, dato che la squadra viveva già da diverso tempo, un periodo tutt'altro che semplice. Nelle ultime tredici giornate, come i tifosi dell'Udinese ben sanno, è arrivata una sola vittoria. Uno dei motivi per cui il tecnico è stato allontanato, assieme all'impossibilità di trovare un'unità di squadra nel tempo. Troppi moduli cambiati e troppi interpreti diversi non hanno aiutato la squadra a trovare la quadra. Intanto andiamo a vedere le ultime dal campo d'allenamento.

La seduta

Dopo la seduta di ieri è stato messo in programma un allenamento per oggi, che andrà in scena proprio questo pomeriggio. Sarà un'ottima occasione per poter vedere all'opera il nuovo tecnico, ad interim, Gabriele Cioffi. L'allenatore ricoprirà almeno per la partita contro il Milan, il ruolo che spettava a Luca Gotti. Poi già dall'inizio di settimana prossima potrebbe arrivare il nuovo mister. Per il momento, in pole position, troviamo sempre Paco Jemez. L'ex allenatore del Granada e che ti conseguenza conosce molto bene il patron Giampaolo Pozzo. In tutto questo la squadra si interroga su quando ricomincerà il ritiro.

Il ritiro

Il gruppo doveva ri-iniziare il periodo di ritiro sin da ieri sera, però data la notizia del tecnico e tutti i vari problemi che ne sono scaturiti, si è deciso di lasciare la serata libera ai giocatori del club bianconero. Solo questo pomeriggio si tornerà tutti assieme, per preparare al meglio il match di sabato. Una partita difficilissima, dove l'Udinese se la dovrà vedere contro la società capolista, i rossoneri di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Si conclude qua l'articolo, ma le novità non sono finite, soprattutto in un momento come questo. Tutte le ultime <<<