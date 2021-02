Verona, Juric: “Udinese organizzata, difficile farle gol. Domenica sarà tosta”

L'allenatore dell'Hellas parla in conferenza in vista della partita contro l'Udinese

UDINE - Domenica pomeriggio l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena l'Hellas Verona, per la ventunesima giornata di campionato. La squadra di Luca Gotti è chiamata a dare continuità al successo trovato cinque giorni fa sul campo dello Spezia, ma di fronte ci sarà un Verona in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Roma. L'allenatore della compagine scaligera, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa: "A Roma abbiamo giocato, in tante cose abbiamo fatto passi avanti. Purtroppo nel primo tempo ci sono stati quindici minuti molto brutti, in cui ci siamo fatti fare tre gol. Sono comunque fiducioso perché sotto l'aspetto del gioco stiamo migliorando. Ovviamente serve del tempo, siamo ancora in fase di costruzione, come se fossimo alla fine di settembre".

SULLA SFIDA CON L'UDINESE - "Mi aspetto una partita tosta. La scorsa stagione avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest'anno ci è andata bene con la vittoria nell'andata. L'Udinese arriva da alcuni risultati positivi. Ha fermato Atalanta e Inter e ha vinto lo scontro diretto in casa dello Spezia. Inoltre è molto organizzato e difficilmente subisce gol. E' una squadra che occupa molto bene il campo e non lascia grandi spazi. Ci aspetta una partita sicuramente difficile, poi abbiamo perso Ceccherini, mentre Vieira e Sturaro stanno recuperando. Abbiamo qualche defezione per via delle assenza ma ci siamo comunque preparati bene per questa partita".

SU KEVIN LASAGNA - "E' un ottimo attaccante, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Tutti conosciamo la sua velocità, ma penso abbia anche tecnica, seppur non eccelsa. Le qualità non gli mancano. Ora deve diventare completo: deve partecipare di più alla manovra del gruppo e fare quegli strappi che ci ha già fatto vedere. Può giocare da solo oppure in coppia con Kalinic. Le mie prime impressioni su Kevin sono molto buone. Ha caratteristiche che ci possono fare comodo ma, come ho detto, può ulteriormente migliorare".